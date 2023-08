Einreichungsstart für den Lesekompass 2023

Literaturpreise

Nachdem die Stiftung Lesen und die Leipziger Buchmesse im Frühjahr 2023 das erste Mal Comics, Mangas und Co. mit dem Lesekompass ausgezeichnet haben, geht der Weg 2024 „bildstark“ weiter, wie es in einer Mitteilung heißt. Diesmal werden Titel prämiert, die ihre Geschichten durch Bilder erzählen – und ab sofort und bis zum 15. September können Verlage Titel für Kinder im Alter von zwei bis vierzehn Jahren einreichen.

Neben einer Erwachsenenjury sind 2024 drei Kinder- und Jugendjurys aus Kindergarten, Grundschule und weiterführender Schule an der Auswahl beteiligt. „Der Lesekompass ist schon lange etabliert und bringt Kindern und Jugendlichen Bücher nahe, die die Freude am Lesen steigern und damit ihre Lesekompetenz fördern. Bildstarke Titel begeistern und sind damit ein hervorragender Zugang zum Lesen,“ so Jörg F. Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen.



Der Lesekompass soll eine Auszeichnung von jungen Menschen für junge Menschen sein. Letztes Jahr zeichneten die Stiftung Lesen und die Leipziger Buchmesse Comics, Graphic Novels und Co. für Kinder ab sechs Jahren aus. Dieses Jahr können auch Kindergartenkinder entscheiden, welche Titel ihre Favoriten sind. Die beiden Kinder- und Jugendjurys werden also um eine dritte Kindergartenjury ergänzt. Am Ende entscheiden sie alleine, welche ihre drei Gewinnertitel sind. Inhaltlich werde das Feld so weiter geöffnet und Bücher ausgezeichnet, die ihre Geschichte über Bilder erzählten, teilen die Veranstalter mit.

Maas dazu: „Die Ergebnisse der IGLU-Studie zeigen, dass wir tief in der Bildungskrise stecken. Kinder und Jugendliche brauchen Bücher, die sie zum Lesen motivieren. Hier setzen wir mit dem Lesekompass an. Denn wer weiß besser als Gleichaltrige, welche Themen aktuell bei Kindern und Jugendlichen gut ankommen? Wir danken der Leipziger Buchmesse für ihre jahrelange Unterstützung!“

Mehr Infos zum Lesekompass und die Prüfkriterien zur Einreichung unter: www.stiftunglesen.de