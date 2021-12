Karl-Markus Gauß erhält Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung

Bücher und Autoren, Literaturpreise

Der österreichische Schriftsteller Karl-Markus Gauß (67) erhält den „Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2022“. Das teilte die Messe am Montag mit.

Den Preis erhält Gauß für sein Buch „Die unaufhörliche Wanderung: Reportagen“, in dem er europäische Geschichten über Orte und Menschen erzählt, heißt es in der Begründung. Der Preis wird zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse am Abend des 16. März 2022 im Gewandhaus zu Leipzig verliehen. Die Laudatio hält die österreichische Germanistin, Literaturkritikerin und Essayistin Daniela Strigl.

Der Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung wird seit 1994 jährlich vergeben und ist mit 20.000 Euro dotiert. Im vergangenen Jahr war der Brite Johny Pitts Preisträger.

Der Jury des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung 2022 gehören Skadi Jennicke (Bürgermeisterin für Kultur der Stadt Leipzig), Michael Krüger (Autor, Verleger, Übersetzer, München), Johannes Riis (Verleger, Kopenhagen), Elisabeth Ruge (Autorin, Verlegerin, Literaturagentin, Berlin) und Daniela Strigl (Essayistin, Kritikerin, Dozentin, Wien) an.