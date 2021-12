Sebastian Fitzek bespricht beim Streamingdienst »Podimo« den Tod

Bücher und Autoren, Digital

Mit dem Tod in all seinen Facetten hat Sebastian Fitzek als Autor viel zu tun, zumindest auf dem Papier (oder auch im E-Book). Dennoch jage ihm die Realität des Thema durchaus eine „Heidenangst“ ein, wie das Portal „Puls24“ berichtet. Fitzek wolle daher auf der dänischen Streaming-Plattform Podimo, die seit 2019 auch in Deutschland aktiv ist und nach eigenen Angaben derzeit rund 100.000 Nutzer zählt, einen Podcast zum weiten Feld „Tod“ starten.

Details sind nur insoweit bekannt, wie es „Puls24“ berichtet. Demnach werde der Podcast im Februar 2022 starten und „3:29 Uhr – Fitzeks Todesstunde“ heißen. Der Bestsellerautor wolle darin mit verschiedenen Menschen aus den Berufsgruppen von Bestattern bis zu Rechtsmedizinern, aber auch „Überlebenden“ (mutmaßlich von solchen, die Unfälle oder Katastrophen überlebt haben) sprechen.

Auf Anfrage bestätigt eine Sprecherin von Fitzek das Engagement. Fitzek selbst hatte gerade seinen neuen Bestseller „Playlist“ veröffentlicht, in dem er verschiedene Musikstücke mit der Handlung verworben hatte.