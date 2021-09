Gert Loschütz erhält Wilhelm-Raabe-Literaturpreis

Bücher und Autoren, Literaturpreise

Der mit 30.000 Euro dotierte Wilhelm-Raabe-Literaturpreis geht in diesem Jahr an Gert Loschütz. Das teilte die Jury am Dienstag mit.

Loschütz erhält den Preis für seinen Roman „Besichtigung eines Unglücks“. Darin rekonstuiert der Erzähler Thomas Vandersee eines der schwersten Zugunglücke Deutschlands. In der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember 1939, drei Monate nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, rasen zwei D-Züge in Genthin ineinander. Die Jury sah in dieser Geschichte auch

Der Preis wurde im Jahr 2000 von der Stadt Braunschweig und dem DeutschlandRadio gestiftet und zeichnet deutschsprachige Autorinnen und Autoren aus.