Storytel »Love Contest« startet ab Februar

Der Hörbuch- und Streaming-Anbieter Storytel startet am 14. Februar die zweite Runde des Storytel Love Contests. Gesucht werden dabei Romance-Titel, als Gewinn hat das Unternehmen Autorenverträge ausgelobt.

Die Storytel-Redaktion unterstütze die Gewinner bei der Fertigstellung des Romans und lasse ihn von professionellen Sprechern einlesen, heißt es. Die ausgezeichneten Texte werden dann innerhalb eines Jahres als „Storytel Original“ Hörbuch und E-Book auf dem Streamingportal von Storytel veröffentlicht.

Bis zum 14. März können literarische Nachwuchstalente ab 18 Jahren Exposés samt Leseproben für den Storytel Love Contest einreichen.

„Unser Contest heißt Storytel LOVE – und damit ist eigentlich fast schon alles gesagt. Wir wünschen uns Geschichten, in denen es um Liebe geht. Geschichten, in die man eintauchen möchte und die uns mit einem wunderbar warmen Gefühl zurücklassen. Dabei sollten aber natürlich auch die anderen Emotionen nicht zu kurz kommen. Höhen und Tiefen, Humor und Herzschmerz sowie jede Menge Fantasie gehören zu einer guten Geschichte einfach dazu“, betont Barbara Landsteiner von Storytel. „In der ersten Runde des Contests haben wir so viele großartige Texte bekommen, dass uns die Wahl wirklich schwer fiel. Deshalb haben wir uns gleich für zwei Gewinnerinnen entschieden: Amy Thyndal mit Warum ich Italien liebe und Elena Maria Peter mit Light me up in Flames. Beide sind ab Mitte Februar als Hörbuch und als E-Book auf Storytel zu hören und zu lesen. Wir sind schon sehr gespannt, welche Ideen uns in diesem Jahr erreichen.“

Weitere Informationen unter: storytellove.com