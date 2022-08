Stephanie Grottel übernimmt die Herstellungsleitung bei Loewe

Personalia

Mit dem 1. Juli hat Stephanie Grottel die Leitung der Herstellungsabteilung des Loewe Verlags

übernommen.

Nach einer Ausbildung als Buchhändlerin und anschließendem Studium an der Hochschule der Medien hat Grottel über 17 Jahre in der Herstellung beim Richard Boorberg Verlag in Stuttgart gearbeitet: Zunächst als Herstellerin, später als Teamleitung für elektronische Medien, das Verlagskorrektorat und Zeitschriften. Zuletzt hatte sie dort die Interimsabteilungsleitung übernommen.

Nach der langen Zeit im Fachverlag zog es Grottel nun zu neuen Ufern: Im Loewe Verlag folgt sie auf Christian Rapp und wird künftig den Verlag bei seiner Mission unterstützen klimaneutrale Bücher zu machen, die Kinder und Jugendliche lesen wollen.