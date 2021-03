Stephan Dörfler wird neuer Vertriebsleiter

Personalia, Verlage

Die Cornelsen Fachverlage bekommen einen neuen Vertriebsleiter: Im April heuert Stephan Dörfler (56) bei der Verlagsgruppe an, zu der auch das Bibliographische Institut (BI) mit der Marke Duden gehört.

Nach dem Abgang von Vertriebsleiter Manuel Knemöller im Sommer vergangenen Jahres hatte BI-Geschäftsführer Olaf Carsten, der auch Ressortleiter Fachverlag & International bei Cornelsen ist, die Aufgaben interimsweise mit übernommen.

Dörfler ist gelernter Industriekaufmann und war in den vergangenen Jahren gesamtverantwortlich für den Vertrieb der Margarete Steiff GmbH, er bringe „umfangreiche Erfahrungen im Umgang mit einer etablierten Markenstrategie“ in seine neue Aufgabe ein, heißt es in einer Unternehmensmeldung.

Vor seiner Station bei Steiff war Dörfler über 20 Jahre lang bei der Milupa GmbH (Danone AG) in den Bereichen Vertriebsinnendienst, Vertriebsaußendienst und Category Management und Sales Development tätig.