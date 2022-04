Start-up Read-O weckte Investoren-Interesse

Digital

Das Buch-Start-up Read-O hat sich in der „Höhle der Löwen“ präsentiert. Das Team um Jonathan Mondorf (r.) weckte Investoren-Interesse.

„Ich lese in jeder Woche zwei Fachbücher und einen Roman.“ Mit dieser Aussage überraschte Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer in der Fernseh-Show „Die Höhle der Löwen“, in der Start-ups um Investoren werben. Die Gründer der Leseempfehlungs-App Read-O präsentierten ihr Konzept, mit künstlicher Intelligenz Buchbewertungen im Internet zu analysieren und damit passgenaue Buchempfehlungen zu generieren.

Der Plan: Investorengelder in Höhe von 600.000 Euro gegen 15% der Unternehmensanteile zu gewinnen. Während die anderen Investoren-„Löwen“ die fehlende Shop-Funktion monierten und abwinkten, bot der buchaffine Maschmeyer die Investitionssumme, allerdings gegen 25,1% Unternehmensanteile. Dem stimmte das Read-O-Quintett schließlich zu.

Nach der am Montag bei VOX ausgestrahlten Show wurde allerdings bekannt, dass der Deal im Nachgang wegen unterschiedlicher Auffassungen über die strategische Ausrichtung geplatzt ist. Aber immerhin hat das Buch-Start-up breite Aufmerksamkeit gewonnen. Read-O war auf der Frankfurter Buchmesse 2021 als „Content-Start-up des Jahres“ ausgezeichnet worden.