Duden im TV: Sprachvermittlung am Samstagabend

Kathrin Kunkel-Razum, Leiterin der Duden-Redaktion, tritt in der RTL-Sendung „Der große Deutsch-Test“ auf.

Am 6. August ab 20.15 Uhr strahlt der Fernsehsender RTL eine Quizsendung mit prominenten Gästen aus, bei der Sprachwissen gefragt ist. Zu Gast sein bei „Der große Deutsch-Test“ wird auch Kathrin Kunkel-Razum, Leiterin der Duden-Redaktion. Der Fernsehsender sei mit der Idee an den Verlag herangetreten, berichtet Nicole Weiffen, Pressechefin des Bibliographischen Instituts zu dem der Dudenverlag gehört. Es ist nicht die erste Zusammenarbeit: Bereits 2004 und 2005 war der damalige Redaktionsleiter Werner Scholze-Stubenrecht als Experte bei der TV-Show, die in diesem Sommer wieder als dreiteilige Reihe läuft („Der große IQ-Test“ und „Der große TV-Test“ wurden bereits ausgestrahlt). Moderiert wird die Sendung von Sonja Zietlow und wechselnden Co-Moderatoren.

Der Dudenverlag hat mit „Das neue Duden-Duell“ einen passenden Buchtitel im Programm, mit dem Sprachbegeisterte ihr Wissen in 300 Fragen und 12 Kategorien auf den Prüfstand stellen können. Die TV-Sendung soll auf Fragen aus dem Buch basieren.