Mut, Geld, Konzept & Sichtbarkeit gefragt

Die Herausforderungen für unabhängige Verlage steigen, wie gelingt das Gegensteuern?

Leif Greinus ist gerade mit dem K.-H. Zillmer-Verlegerpreis der Hamburgischen Kulturstiftung ausgezeichnet worden. Die finanzielle Spritze in Höhe von 20.000 Euro ist bei seinem Verlag Voland & Quist einerseits hochwillkommen, an den grundsätzlichen Problemen ändere sie jedoch wenig: Seit März spürt der unabhängige Verlag die Kaufzurückhaltung der Leser deutlich und leidet unter auf allen Ebenen steigenden Produktionskosten. Hinzu kommt als Dauer-Herausforderung die (unzureichende) Sichtbarkeit in Medien und Handel.