Spannende Neuerscheinungen platzieren sich auf den internationalen Bestsellerlisten

Zwei etablierten Spannungsautoren gelingt mit ihren neuen Romanen jeweils eine Platzierung in den Top 10 der Belletristik-Bestsellerlisten für Großbritannien bzw. die USA.

Eisige Zukunftsvision

Der Schotte Peter May hat sich in den vergangenen Jahrzehnten mit Reihen wie den „Enzo Files“ und der „Lewis Trilogy“ sowie zahlreichen Einzeltiteln einen Namen als Krimiautor gemacht. Sein neuer Roman „A Winter Grave“ springt jetzt in der zweiten Woche nach Erscheinen auf Platz 5 der britischen Belletristik-Bestsellerliste. In dem Near-Future-Roman, dessen Handlung im Jahr 2051 und inmitten einer globalen Klimakatastrophe angesetzt ist, reist ein todgeweihter Ermittler ins von Eisstürmen geplagte Schottland, um den Mord an einem jungen Investigativjournalisten aufzuklären.

Peter May: A Winter Grave, 368 S., Riverrun, ISBN 978-1-5294-2848-3

Erfolgreicher Mystery-Thrill

Das umfangreiche Werk des weltweit erfolgreichen Phantastik-Schriftstellers Dean Koontz liegt bei verschiedenen Verlagen vor. Im vergangenen Jahr schloss Amazon Publishing für sein auf Mystery und Thriller spezialisiertes Imprint Thomas & Mercer einen Vertrag über 5 weitere Romane mit dem Autor ab, nachdem dieser bereits einige Texte dort veröffentlicht hatte. Jetzt liegt der erste Roman dieser fortgeführten Kooperation vor und startet auf Platz 6 der US-Bestsellerliste für Belletristik: „The House at the End of the World“ erzählt von einer zurückgezogen lebenden Malerin, die auf einer Insel eine schockierende Entdeckung macht.

Dean Koontz: The House at the End of the World, 416 S., Thomas & Mercer, ISBN 978-1-66250-044-2