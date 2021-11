Die kleine Ruhrkette mit der langen Leine

Sie setzen auf lokale Verankerung kombiniert mit Filialisten-Synergie. Regionalfilialisten versuchen, die Stärken beider Geschäftsmodelle zu verbinden. buchreport stellt sie in einer Serie vor. Zum Start Humboldt aus Gladbeck.

Daniela Maifrini hat bereits in einigen Buchhandlungen gearbeitet, in Gelsen­kirchen, Bochum, Moers und Mülheim, einmal quer durchs Ruhrgebiet. Seit 2015 ist sie für die Humboldt-Buchhandlung in Gladbeck tätig, die neben Geschäften in Bottrop und Kirchhellen gerade ihre vierte Filiale in Schermbeck eröffnet hat.