Sonja Hoge ist Chief Operating Officer bei Onilo.de

Ihre neue Tätigkeit beginnt Sonja Hoge in einer dynamischen Wachstumsphase. In der ersten Welle der Schulschließungen durch Corona hat Onilo den Traffic um das 20-fache steigern können. Zudem haben die Präsenzen in diversen Empfehlungslisten von Medienzentren, Landesinstituten und Online-Portalen das Unternehmen darin bestätigt, dass das selbst entwickelte Medium Boardstory – eingebettet in abwechslungsreiche digitale Unterrichtsmaterialien – eine echte Unterstützung für die Grundschulen beim Distanzunterricht ist. „Derzeit ergeben sich fortlaufend neue Aufgabenfelder und Möglichkeiten, um Lehrkräfte, Erzieher:Innen, Eltern und Lesehelfer:Innen dabei zu unterstützen, Unterricht und Leseförderung von Zuhause aus durchzuführen. Gerade während der aktuell verschärften Corona-Situation und eventuell erneut bevorstehenden Distanz- und Hybrid-Unterrichtsmodellen bietet Onilo bestmögliche Unterstützung. Mit dem umfangreichen und zeitgemäßen digitalen Content-Angebot gehen Kindern auf pädagogisch wertvolle Lese- und Lernreisen.“ so Sonja Hoge zu ihrer Motivation das Angebot weiter auszubauen.