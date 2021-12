Amanda Gorman schafft es mit Lyrik auf Platz 1

Bücher und Autoren

Im Januar 2021 wurde Amanda Gorman über Nacht weltberühmt: Die damals 22-Jährige trug ihr Gedicht „The Hill We Climb“ bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden vor. Gorman ist die jüngste Dichterin, die bei der Amtseinführung eines US-Präsidenten aufgetreten ist. Videos ihres Auftritts gingen um die Welt – und machten Gorman zum gefragten Shootingstar: Sie unterschrieb einen Vertrag bei der Model-Agentur IMG Models, wurde von der ehemaligen First Lady Michelle Obama für das Magazin „Time“ interviewt und landete als erste Lyrikerin auf dem Cover der Modezeitschrift „Vogue“.

Die Buchversion von „The Hill We Climb“ (Viking; in Deutschland bei Hoffmann und Campe erschienen) wurde direkt nach Erscheinen im März zum internationalen Bestseller.

Jetzt hat Gorman ein neues Werk vorgelegt: „Call Us What We Carry“ (Viking) landet direkt auf Platz 1 der US-amerikanischen Sachbuch-Bestsellerliste. Das Buch war zunächst unter dem Titel „The Hill We Climb and Other Poems“ angekündigt worden. Wie der ursprünglich vorgesehene Titel verrät, enthält Gormans erste veröffentlichte Gedichtsammlung sowohl ihr bislang berühmtestes Werk als auch andere Texte. Gorman setzt sich darin mit Gesellschaftsfragen wie Anti-Rassismus und Feminismus auseinander. Ihr Verlag Viking bezeichnet Gorman gar als „unsere Stimme für die Zukunft“.

Eine deutsche Übersetzung hat Hoffmann und Campe für Juni 2022 angekündigt.