Hilfsprogramme für Indie-Buchhändler nehmen Fahrt auf

Handel

Dem US-Buchhandel steht in der Coronavirus-Krise das Wasser bis zum Hals, denn anders als in Deutschland fehlt zusätzlich zum wegbrechenden Umsatz auch das arbeits- und sozialrechtliche Netz bzw. staatlich aufgespannte Rettungsschirme. Gefragt sind in diesen Zeiten brancheninterne Initiativen, die seit Mitte März bisher über 4,4 Mio Dollar für Indies aufgebracht haben:

Book Industry Charitable Foundation (Binc): Die Stiftung für in Not geratene unabhängige Buchhändler nennt keine exakten Zahlen, hat aber in den letzten 8 Wochen so viele Anfragen wie von 2011 bis 2018 zusammen. Bislang wurden rund 1,6 Mio Dollar u.a. von der American Booksellers Association (ABA), Verlagen, Organisationen und Autoren gespendet, die ab dieser Woche zur Auszahlung kommen; weitere Aktionen laufen (s. auch Kasten unten).

Die im Januar gestartete Online-Plattform führt 10% von jedem verkauften Buch an einen Pool für Buchhändler ab, der erstmals im Juni an die knapp 300 Indies ausgeschüttet wird, die sich bei Bookshop registriert haben; Mitte dieser Woche waren es 1,6 Mio Dollar, bis Ende des Monats werden knapp 2 Mio Dollar angepeilt. SaveIndieBookstores: Die von Bestsellerautor James Patterson gestartete Spendenaktion hat in den 3 Wochen bis zum 30. April 1,24 Mio Dollar aufgebracht, darunter 500.000 Dollar Startkapital von Patterson selbst und 100.000 Dollar von Jugendbuchautor Rick Riordan. Weil täglich weitere Zahlungen eingehen, führt die ABA die Aktion gemeinsam mit Binc fort.