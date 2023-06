Sibylle Schütz spricht für den Verband der Freien Lektorinnen und Lektoren

Personalia

Das Kommunikationsteam des Verbands der Freien Lektorinnen und Lektoren e.V. (VFLL) bekommt Unterstützung: Sibylle Schütz ist ab sofort 2. Pressereferentin und unterstützt so Pressereferentin Inga Beißwänger. Schütz machte sich 2002 nach langjähriger Tätigkeit in verschiedenen Verlagen in den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und ab 2010 auch als freie Lektorin selbstständig. 2019 trat sie dem VFLL-Kommunikationsteam bei. In ihrer neuen Funktion verantwortet Schütz vor allem den Kontakt zur Presse auf Buchmessen und anderen Veranstaltungen.

Komplett neu im Kommunikationsteam ist Johanna Hegermann. Die frühere Zeitungsredakteurin ist heute Lektorin und Marketing-Coach. Im VFLL unterstützt sie Beißwänger beim Social-Media-Management und verantwortet den Bereich Marketing. Diesen Bereich hat sie von Sabine Schmidt und Felix Wolf übernommen, die das Team Anfang des Jahres verlassen hatten.

Und auch im Fortbildungsteam des VFLL gibt es einen Personalwechsel: Anne Paulsen übernimmt dort das Controlling und zukünftig auch die Seminarkonzeption. Paulsen folgt auf Barbara Buchter, die das heute 4-köpfige Fortbildungsteam aufgebaut hatte.