Bibliotheken ermöglichen digitale Teilhabe

Rund 200 Bibliotheken beteiligen sich am bundesweiten Digitaltag

Bundesweit beteiligen sich rund 200 Öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken am Digitaltag, der in diesem Jahr rund um den 16. Juni stattfindet. In über 290 Veranstaltungen geben sie Einblicke in den Umgang mit digitalen Medien, diskutieren den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, vermitteln das Programmieren von Robotern, geben Einführungen in den Umgang verschiedener Apps und zeigen, wie das Lesen mit digitalen Medien gefördert werden kann. Eine Übersicht über alle Bibliotheksaktionen im Rahmen des Digitaltags 2023 gibt es hier.

Dazu Volker Heller, Bundesvorsitzender des Deutschen Bibliotheksverbandes e.V. (dbv): „‚Jeder zweite würde gerne mehr an der digitalen Welt teilhaben, kennt sich aber zu wenig mit digitalen Technologien aus‘, so das Ergebnis einer Studie der BitCom aus dem Jahr 2022. Bibliotheken können hier wesentliche Hilfestellung leisten. Keiner kann heute mehr einen Arzttermin vereinbaren oder Banktransaktion machen, ohne digitale Kompetenzen. Ist man dazu technisch nicht in der Lage, hat man ein Problem. Bibliotheken unterstützen kostenfrei und niedrigschwellig beim Umgang mit digitalen Medien und Informationen, Geräten und Anwendungen. Damit ermöglichen sie digitale Teilhabe.“

Am Freitag, den 16. Juni 2023 wird Volker Heller beim Livestream des Digitaltags ab 09:45 Uhr Einblicke in die vielfältigen digitalen Angebote von Bibliotheken geben. Das Interview kann live unter https://digitaltag.eu verfolgt werden.

Bereits heute (14. Juni 2023) trifft sich der Beirat der Initiative „Digital für alle“ unter dem Vorsitz von Bundesfamilienministerin Lisa Paus in der Philipp-Schaeffer-Bibliothek in Berlin. Der Präsident des Deutschen Bibliotheksverbandes und Mitglied des Beirats, Dr. Frank Mentrup, wird die Beiratsmitglieder begrüßen.

Der Digitaltag

Der Deutsche Bibliotheksverband ist Partner des Digitaltages. Der Digitaltag wird getragen von der Initiative „Digital für alle“, einem Bündnis von 28 Organisationen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Wohlfahrt und öffentliche Hand. Das gemeinsame Ziel: digitale Teilhabe in Deutschland zu fördern. Im Frühjahr 2021 hat die Initiative einen Appell zur Digitalen Teilhabe veröffentlicht. Darin fordert sie, dass alle Menschen in Deutschland in die Lage versetzt werden sollen, sich selbstbewusst und selbstbestimmt in der digitalen Welt zu bewegen.

