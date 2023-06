Katarina Willems ist neue Volontärin beim Verlag Barbara Budrich

Aus den Unternehmen

Der Verlag Barbara Budrich freut sich, Katarina Willems als neue Volontärin im Bereich Lektorat und Herstellung begrüßen zu dürfen. Seit April 2023 unterstützt sie das Team des Verlags mit ihrem Fachwissen und ihrer Begeisterung für Literatur und Kultur.

Im April 2023 schloss Katarina Willems ihr Studium der Historisch orientierten Kulturwissenschaften an der Universität des Saarlandes mit dem Bachelor of Arts ab. Durch Praktika beim Trabanten Verlag Berlin und der FrauenGenderBibliothek Saar konnte Katarina Willems bereits erste Einblicke in die Buchbranche gewinnen und wertvolle Erfahrungen sammeln. Ihre Leidenschaft für das geschriebene Wort und ihr Gespür für sprachliche Feinheiten machen sie zu einer wertvollen Bereicherung für Lektorat und Herstellung im Verlag Barbara Budrich.

Mit Katarina Willems gewinnt der Verlag eine engagierte und kompetente Volontärin, die mit ihrem vielseitigen Hintergrund und ihrem kreativen Potenzial dazu beitragen wird, das Verlagsprogramm weiterzuentwickeln.

Katarina Willems über ihre neue Tätigkeit:

„Das Volontariat bietet für mich die perfekte Mischung aus zwei Leidenschaften: wissenschaftliches Arbeiten und die Arbeit mit dem geschriebenen Wort. Daher freue ich mich sehr, den Verlag Barbara Budrich in Zukunft unterstützen zu können.“

Auch unsere Lektoratsleiterin Miriam von Maydell freut sich über den Zuwachs im Team:

„Ich heiße Katarina Willems herzlich als Volontärin willkommen. Mit ihrem Engagement und ihrer Lernbereitschaft wird sie eine wertvolle Ergänzung für unser Team sein. Wir freuen uns darauf, sie bei ihrer beruflichen Entwicklung zu unterstützen und gemeinsam viele neue Projekte umzusetzen.“