Self-Checkout bei Thalia: Abkürzung an der Kasse

Buchhandelsmarktführer Thalia hatte seit März in 3 Filialen den Livebetrieb von Self-Checkout-Kassen (SCO) getestet, an denen die Kundschaft ihre Einkäufe selbst abrechnen kann. Offenbar war das Feedback so gut, dass sich das Unternehmen jetzt an den bundesweiten Roll-out macht.

Bis Mitte 2024 sollen rund 500 Selbstbedienungskassen installiert werden, weitere 100 kommen in der Schweiz und in Österreich hinzu. Damit werden künftig bis auf wenige Ausnahmen alle Standorte neben den klassischen Kassen auch mit SCO-Kassen ausgestattet sein.