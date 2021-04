Schweiz: SBVV und GfK Entertainment bauen langjährige Kooperation aus

Aus den Unternehmen

Schweizer Buchmarkt: SBVV und GfK Entertainment bauen langjährige Kooperation aus

Seit November 2006 erfasst GfK Entertainment im Auftrag des Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verbandes (SBVV) die Buch-Abverkaufsdaten der deutschsprachigen Schweiz. Nun haben beide Partner vereinbart, ihre vertrauensvolle Kooperation zu verlängern und weiter auszubauen. Damit ermittelt GfK Entertainment auch zukünftig die offiziellen Buchmarkt-Kennzahlen, die u. a. die wöchentlichen Bestsellerlisten, den monatlich veröffentlichten „Branchenmonitor Buch“ und den seit 2012 publizierten Marktreport umfassen.

Tanja Messerli, Geschäftsleiterin SBVV: „In der Folge der Veränderungen im Buchmarkt entstehen neue Ansprüche an die Erhebung von Metadaten. Wir schätzen zum einen die Möglichkeit, unseren Verlagsmitgliedern via GfK Entertainment konkret neue Zugänge zu geben und zum anderen die Flexibilität von GfK Entertainment, auf unsere Ansprüche an die interne und externe Kommunikation einzugehen.“

Dr. Mathias Giloth, Geschäftsführer GfK Entertainment: „Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns auf den Ausbau unserer erfolgreichen Zusammenarbeit. In den vergangenen Jahren konnten wir, gemeinsam mit dem SBVV und unseren Partnern aus der Branche, die Händlerabdeckung sukzessive auf 90 Prozent anheben, sodass nun die umfangreichste Datenbasis seit Start des Schweizer Buchmarktpanels vorliegt.“

Andy Renggli, General Manager Schweiz bei GfK Entertainment: „Das Schweizer Team von GfK Entertainment ist gespannt auf die weiteren Schritte der langjährigen Kooperation. Diese beinhalten neben der erweiterten Ermittlung der Branchenkennzahlen und Analysen zum Buch- und Buchnebenmarkt auch den Ausbau der Datenabdeckung sowie neue Projekte wie zum Beispiel die künftige Erfassung von englischsprachigen Büchern.“

Die von GfK Entertainment erfassten Verkaufsdaten geben einen umfangreichen und repräsentativen Überblick über Trends und Entwicklungen im Deutschschweizer Buchmarkt. Basis der Auswertungen sind Datenlieferungen innerhalb der Bereiche stationärer Handel inkl. der unabhängigen Händler und Filialisten sowie E-Commerce und E-Book. Dabei werden die Verkaufsmeldungen der grössten und relevantesten Anbieter berücksichtigt. Es werden Bestsellerlisten für die Warengruppen Belletristik (Hardcover, Taschenbuch, E-Book), Kinder-/Jugendbuch (Hardcover/Taschenbuch) und Sachbuch/Ratgeber (Hardcover) ermittelt.

Neben der Schweiz erstellt GfK Entertainment die offiziellen Buchmarkt-Daten der folgenden Länder: Belgien, Brasilien, Frankreich, Italien, Niederlande, Portugal und Spanien.

Über GfK Entertainment:

GfK Entertainment ist Charts-Ermittler und Datenlieferant in den Bereichen Buch, Musik, Video und Games. Das Unternehmen arbeitet eng mit den jeweiligen Branchenverbänden zusammen und führt in über 30 Ländern Marktforschung durch. GfK Entertainment ist Teil der GfK, eines der weltweit größten Marktforschungsunternehmen.