Shortlist des Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis

Aus den Unternehmen

Fünf Kinder- und Jugendbücher in drei Landessprachen stehen auf der Shortlist des diesjährigen Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreises. Geschaffen haben diese Werke die Illustrator:innen und Autor:innen Albertine und Germano Zullo, Hélène Becquelin und Élisa Shua Dusapin, Niels Blaesi, Elanor Burgyan und Giorgio Volpe und Tom Reed.

Die Auszeichnung geht jedes Jahr an ein aktuelles, herausragendes Werk der Schweizer Kinder- und Jugendliteratur und ist mit insgesamt 20 000 Franken dotiert. Die Preisverleihung findet am 20. Mai 2023 an den Solothurner Literaturtagen statt.

Die Shortlist 2023

«ABC Schweiz» / «ABC Suisse»

Niels Blaesi (Text und Illustration)

Basel/Lausanne: Bergli Books 2022

«Il grande alveare»

Elanor Burgyan (Illustration) und Giorgio Volpe (Text)

Cesena/Bologna: Caissa Italia 2022

«Lea und Finn langweilen sich»

Tom Reed (Text und Illustration)

Zürich: Dörlemann 2022

«Le Colibri»

Hélène Becquelin (Illustration) und Élisa Shua Dusapin (Text)

Genf: La Joie de lire 2022

«Le Livre bleu»

Albertine (Illustration) und Germano Zullo (Text)

Genf: La Joie de lire 2022

Am Samstag, 20. Mai 2023 um 15 Uhr, werden an der Preisverleihung im Rahmen der Solothurner Literaturtage alle fünf Titel der Shortlist vorgestellt und das Siegerbuch bekanntgegeben (Moderation: Susanne Kunz).

Die Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteraturschaffende wird vom Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verband SBVV, vom Schweizerischen Institut für Kinder- und Jugendmedien SIKJM und von den Solothurner Literaturtagen getragen.