Penguin Random House UK aktualisiert Nachhaltigkeitspolitik zum Earth Day

Googles Startseite weist heute mit einer Natur-Illustration auf den weltweiten „Earth Day“ bzw. „Tag der Erde“ 2021 hin. Penguin Random House nimmt das im Vereinigten Königreich zum Anlass für neue Nachhaltigkeits-Richtlinien.

Man sei bereits klimaneutral in der direkten Geschäftstätigkeit und habe sich dazu verpflichtet, bis 2030 in der gesamten globalen Wertschöpfungskette klimaneutral zu sein, erläutert die Verlagsgruppe in einer Pressemitteilung. Als größter Verlag Großbritanniens nehme man eine wichtige Rolle im Kampf gegen den Klimanotstand ein. Als jüngste „Höhepunkte“ nennt PRH UK:

Erreichen der Klimaneutralität im direkten Betrieb im Jahr 2021

Gründung eines eigenen Umweltverlags mit Sir David Attenborough, Witness Books

Erreichen des Ziels, bis 2020 100% des Papiers aus FSC-zertifizierten Quellen zu beziehen

Etablierung eines robusten Lieferantenmanagements und einer nachhaltigen Beschaffungspolitik im Jahr 2020

Reduzierung der direkten Kohlenstoffemissionen um 65 % seit 2018, einschließlich der Umstellung auf 100 % erneuerbare Energie in allen Büros und Lagerhäusern

Nahezu Halbierung der Verwendung von Einwegplastik im Vertrieb seit 2017

Man wolle zu einem „environmental leader“ werden, heißt es in den neuen Richtlinien, unter anderem ist ein eigenes Recycling-Center geplant.

