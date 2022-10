Peter James gibt Roy Grace seinen 18. Auftritt

Bücher und Autoren

Die Nachfrage lässt nicht nach, auch nicht bei Band 18: Peter James‘ „Picture You Dead“ (Macmillan) steigt in dieser Woche neu auf Platz 2 der britischen Belletristik-Bestsellerliste ein. Die Krimi-Reihe, die der Brite 2005 mit „Dead Simple“ startete, begleitet Kriminalhauptkommissar Roy Grace bei seiner Arbeit im Seebad Brighton. Der Erfolg gibt dem Autor recht: Auch Vorgängerwerke sicherten sich schon direkt nach Erscheinen den Spitzenplatz, wie zuletzt Band 17 seiner „Roy Grace“- Reihe, „Left You Dead“, welcher seit Mai 2021 vorliegt.

Unter dem Titel „Grace“ sind in den vergangenen beiden Jahren die ersten 5 Bücher der Reihe als Serie für das britische Fernsehen verfilmt worden. 2023 soll die dritte „Grace“- Staffel erscheinen.

In „Picture You Dead“ widmet sich Roy Grace einem nicht abgeschlossenen Mordfall. Wurde Charlie Porteous womöglich ermordet, weil er ein wertvolles Gemälde besaß? Zeitgleich erwirbt das Ehepaar Harry und Freya Kipling auf einem Flohmarkt einen alten Bilderrahmen. Hinter dem sichtbaren Gemälde versteckt sich jedoch noch ein anderes Bild, das möglicherweise Millionen wert sein könnte. Auf genau dieses Gemälde ist auch ein Kunstsammler aus, und er schreckt vor nichts zurück.

Peter James erscheint hierzulande bei Fischer Scherz. Bis zur deutschen Übersetzung von „Picture You Dead“ wird es aber noch dauern: Ende Oktober erscheint zunächst „Wir zerstören dich“, die deutsche Version von „Dead at First Sight“, dem 15. Band der „Roy Grace“-Reihe.