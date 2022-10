Kunst-Ikone und Mysterium

Bücher und Autoren

Wer ist Banksy? Der britische Graffiti-Sprayer ist der international bekannteste Street-Art-Künstler, dessen Identität bisher aber unbekannt ist. Mehrere Bildbände widmen sich seiner Kunst.

Banksy ist weltberühmt und dennoch ein Mysterium: Der in Bristol geborene und bis heute anonyme Graffiti-Künstler ist aktuell Thema der Ausstellung „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“, die noch bis zum 15. Januar 2023 im Technikum in Mülheim an der Ruhr zu sehen ist mit mehr als 150 seiner Werke.

Auch auf der aktuellen Themenbestsellerliste Kunst ist Banksy omnipräsent. Ein Drittel der Top-15-Titel widmet sich dem Schaffen der Street-Art-Ikone, darunter 4 Neuerscheinungen: „Banksy“ (Plaza) als höchster Neueinsteiger auf Platz 2 zeigt eine Timeline seiner Werke, bei Prestel erscheint „Banksy. Die illustrierte Geschichte“ als Comic (Platz 7), „Banksy. Provokation“ versammelt die bedeutendsten Werke (Platz 9) und „Planet Banksy“ (Platz 12) zeigt die Relevanz von Banksys Straßenkunst und seinen Einfluss auf andere Künstler (beide Midas Collection).

