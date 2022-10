Erfolgreicher Start für die Libri-Bibliografie bei eBuch

Aus den Unternehmen

Erwartungen weit übertroffen: Mehr als 250 Buchhandlungen der eBuch nutzen heute bereits die von Libri und der Verbundgruppe entwickelte und im Juni gestartet Bibliografie Quimus eBuch edition. Die Funktionalitäten werden nun im nächsten Schritt erweitert, um Buchhandlungen beim Einkauf und Verkauf zu unterstützen. Ziel ist es, Buchhändler*innen zu entlasten und mehr Freiräume für das Kundengeschäft zu schaffen.

Zum Start der Quimus eBuch edition im Juni planten Libri und eBuch, die Bibliografie bis Jahresende bei 200 Buchhandlungen einzuführen. Dieses Ziel ist nun schon im Oktober weit übertroffen worden. Die Buchhandlungen zeigen sich von der Anwendung überzeugt. „Die Suche mit der Quimus eBuch edition ist wesentlich schneller, übersichtlicher und entspannter. Vor allem begeistert mich, dass das System so zuverlässig wie kein zweites läuft – ganz unabhängig von Standort, Rechner und Betriebssystem“, berichtet Inhaber Frederik Martens von der Buchhandlung Book un Bleestift in Apensen.

Libri und eBuch treiben nun im nächsten Schritt den Ausbau der Kooperation voran, um den Buchhandlungen der Verbundgruppe zeitnah neue Services zu bieten. „Wir entwickeln unsere Systeme und Lösungen in enger Abstimmung mit Buchhandlungen und nach deren Bedürfnissen. Unser Ziel ist es, dass sich Buchhändler*innen voll und ganz auf ihre Kundschaft konzentrieren können und die Buchhandlungen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden“, erklärt Bertram Pfister, Vertriebsleiter stationärer Buchhandel bei Libri.

In 2023 sollen möglichst alle Buchhandlugen der eBuch die Möglichkeit erhalten, mit der Quimus eBuch edition arbeiten zu können. „Die webbasierte Bibliografie ist ein wichtiger Baustein und Schlüssel für die Zukunft unserer Buchhandlungen.“ sagt Angelika Siebrands, Vorständin der eBuch,

Die Quimus eBuch edition basiert auf der von Libri entwickelten Online-Plattform Quimus. Der Fokus der in 2021 gelaunchten Produktvariante Quimus discover liegt auf der Bibliografie mit neuem Suchalgorithmus. Dieser sorgt dafür, dass relevante Titel schneller gefunden werden. Das dynamische Ranking sortiert die Suchergebnisse optimal für eine leichte Bedienbarkeit im Buchhandelsalltag. Themenwelten und Trends aus bibliografischen Suchanfragen erleichtern die Navigation durch die hohe Titelvielfalt. Als Webanwendung ist Quimus geräteunabhängig nutzbar. Die Online-Plattform wird unter Einbezug der Bedürfnisse von Buchhändler*innen kontinuierlich weiterentwickelt und ausgebaut. Für 2023 steht die nächste Quimus-Ausbaustufe an, die insbesondere Funktionen zur Unterstützung beim Einkauf und Verkauf bieten wird.

Über Libri

Das Barsortiment Libri ist als Medien-Großhändler ein wichtiges Bindeglied zwischen Verlag und Buchhandel. Unsere Kunden sind über 4.000 Buchhandlungen aller Größenordnungen, die wir über Nacht zuverlässig mit bestellten Büchern beliefern. Mit dem größten Titelangebot im deutschen Buchmarkt decken wir über 95 % des Bedarfs selbst einer Fachbuchhandlung ab. Unser eigener Zustelldienst trägt entscheidend dazu bei, dass Bücher als Zeichen unserer kulturellen Vielfalt überall präsent sind. Für den Buchhandel haben wir eine der effizientesten Logistik- und IT-Infrastrukturen entwickelt. Als Berater und Dienstleister stellen wir White-Label-Shops, Bestell- und Warenwirtschaftssysteme zur Steuerung von Prozessen und Warenströmen sowie ein Clearing Center zur Weiterleitung von Verlagsbestellungen bereit. Die Libri-Administration befindet sich in Hamburg, dem Gründungsort und Sitz des Unternehmens. Das Logistikzentrum arbeitet seit 2000 vom hessischen Bad Hersfeld aus, von wo nahezu alle Ziele in Deutschland im Nachtsprung erreicht werden.

Über eBuch

Seit 2000 stärkt die eBuch mit über 800 Mitgliedsbuchhandlungen den unabhängigen Buchhandel. Das umfangreiche und in seiner Kombination einzigartige Serviceangebot, zu dem u.a. das Bezugssystem anabel, das Kassensystem belami, der gemeinsame Online-Shop genialokal.de sowie das kostenfreie Kundenmagazin schönerlesen gehören, unterstützt die Buchhandlungen in ihrem wirtschaftlichen und effizienten Handeln und sorgt für wichtige Freiräume.