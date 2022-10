„büchermenschen“ expandieren in den Nordbuch-Verbund

Aus den Unternehmen

Mit der anstehenden Ausgabe der ‚büchermenschen‘ präsentiert Hugendubel sein im April 2022 neu gelaunchtes Kundenmagazin über seine eigenen Filialen hinaus. Auch die der Nordbuch Marketing GmbH angeschlossenen Buchhandlungen werden das Endkundenmedium ab sofort zweimal jährlich für ihre Kunden bereithalten. Jene Ausgaben werden in einer individualisierten Version angeboten. Hugendubel knüpft mit dieser Kooperation an die im Frühjahr 2021 branchenübergreifend genutzte 360-Grad-Kampagne „Die Antwort ist Lesen“ an und untermauert damit seine Position als interessanter Partner für die Endkunden-Vermarktung im Buchhandels-Segment.

Swantje Meininghaus, Geschäftsführerin Nordbuch Marketing GmbH: „Hugendubel versteht das emotionale B2C Marketing exzellent. Mit den ‚büchermenschen‘ unterstützen wir die inhabergeführten Buchhandelsunternehmen innerhalb unseres Verbunds deshalb ganz konkret. Ich bin davon überzeugt, dass der Einsatz dieses hochwertigen Magazins für das Endkundenmarketing von großem Wert ist und viel Potential für die Kundenbindung unserer Buchhandlungen bietet.“

Die ‚büchermenschen‘ vereinen exklusive Interviews, Reportagen sowie Empfehlungen von Top-Neuerscheinungen. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Kunden an glaubwürdigen Informationen, persönlichen Geschichten und überraschenden Begegnungen. „Im Zuge des Relaunchs haben wir Konzept und Stil der ‚büchermenschen‘ nochmals optimiert. Das Feedback unserer Kunden und das breite Echo aus der Branche waren und sind durchweg positiv! Wir freuen uns daher sehr darüber, dass unsere Expertise im Endkundenmarketing nach der Kampagne „Die Antwort ist Lesen“ nun erneut Früchte trägt, und sind sehr stolz, die ‚büchermenschen‘ bei einem starken Partner wie Nordbuch anzubieten.“

Nina Hugendubel, geschäftsführende Gesellschafterin Hugendubel.

Dienstleistungsangebot für inhabergeführte Buchhandlungen

Indem Hugendubel seine Expertise im B2C-Marketing branchenübergreifend platziert, präsentiert sich das Unternehmen über seine Kompetenzen als Multichannel-Händler hinaus. Bereits mittelgroße Buchhandlungen verfügen in der Regel nicht über weitreichende budgetäre Mittel für ein zielgerichtetes Marketing. Geringe Kapazitäten, eine entsprechende Expertise im B2CMarketingmix aufzubauen, tun ihr Übriges. Die an Nordbuch angeschlossenen Buchhandlungen profitieren bereits deutlich durch ihren Verbund. Hinzu kommen nun auch die Vorteile eines professionell aufgesetzten und individuell produzierten Kundenmagazins, das durch die logistische Organisation und Unterstützung von Libri kostengünstig und ressourcenschonend zur Verfügung gestellt wird. „Hugendubel steht für einen allumfassenden Service rund um und für den Kunden. Zugleich sind wir ein starker Dienstleister, der mit einem sehr guten Know-how in Kundenbindungsmaßnahmen, in der Absatzförderung und dank seines Netzwerks auch außerhalb seines Kerngeschäftsfeldes punkten kann.“ Nina Hugendubel, geschäftsführende Gesellschafterin Hugendubel.

Individuelles Magazin für das Lesen

Hugendubel stellt der Nordbuch Marketing GmbH eine eigens individualisierte Ausgabe seines Corporate Publishing-Magazins zur Verfügung. Bisherige Hugendubel-gebrandete Inhalte in ‚büchermenschen‘ werden durch NordbuchBeiträge, wie beispielsweise persönliche Büchertipps von Buchhändlern aus dem Verbund, ergänzt. Das Hugendubel Branding auf der Titelseite entfällt. Für alle Kunden der 67 inhabergeführten Buchhandlungen werden die ‚büchermenschen‘ mit Lesetipps, Hintergrundberichten und Interviews so zu einem Buchhandelübergreifenden Medium für das Lesen.

Die ‚büchermenschen‘ im Portrait

Hugendubels Corporate Publishing-Magazin ‚büchermenschen‘ und der bisherige Neuheiten-Katalog wurden im Frühjahr 2022 zusammengeführt und erscheinen seitdem neu konzipiert als Magalog. Damit wurden die inhaltlichen Stärken der beiden Veröffentlichungen kombiniert. Visuell zeigt sich das neue ‚büchermenschen‘ in einem starken und klaren Design. Emotional und modern im Look and Feel finden sich dort spannende Interviews mit Bestseller-Autoren und jungen Talenten. Neuheiten- und Lesetipps komplettieren das Redaktionskonzept.

Mit 94 Ausgaben in fast 20 Jahren haben sich die ‚büchermenschen‘ sowohl bei den Lesern als auch bei den werbenden Verlagen ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit erarbeitet. Das Erfolgsgeheimnis besteht in erster Linie in der konsequent journalistischen Ausrichtung und der anerkannt hohen Qualität der Texte. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Kunden an glaubwürdigen Informationen, persönlichen Geschichten und überraschenden Begegnungen. ‚büchermenschen‘ erscheint zweimal jährlich.

„büchermenschen“ wird ab 20. Oktober in allen Nordbuch-Buchhandlungen und Hugendubel-Filialen erhältlich sein.