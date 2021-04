Rossmann erhöht seine Beteiligung an Bastei Lübbe

Verlage

Der Drogerieunternehmer und Bestsellerautor Dirk Roßmann investiert weiterhin in den Verlag Bastei Lübbe. Die börsennotierte Publikumsverlagsgruppe meldet jedenfalls, dass die Rossmann Beteiligungs GmbH jetzt 5,09% der Stimmrechte per Aktienerwerb halte. Das sind ca. 677.000 Aktien und entspricht bei einem Aktienkurs von zuletzt oberhalb 4,50 Euro mehr als 3 Mio Euro.

Zum Jahreswechsel war der Einstieg von Rossmann in die Verlagsgruppe bekannt geworden, als der meldepflichtige Schwellenwert von 3% erreicht wurde, aktuell ist jetzt mit 5% der nächste Schwellenwert erreicht. Mit 5,09% ist Rossmann jetzt nach den Familien-Aktionären Birgit Lübbe (33,08%) und Familie Roggen (9,02%) drittgrößter Aktionär.

Deutliche Kurssteigerung

Bastei Lübbe ist der einzige börsennotierte deutsche Publikumsverlag; der Kurs (Frankfurt) ist innerhalb der zurückliegenden 52 Wochen von 1,88 auf 4,74 Euro gestiegen. Vorangegangen war eine mehrjährige Sanierung. Im Februar hatte ein Zwischenbericht eine deutliche Verbesserung von Konzernumsatz und –ergebnis angekündigt sowie eine Rückkehr zu Dividendenzahlungen in Aussicht gestellt.

Rossmanns Beteiligung an der Bastei Lübbe AG war der Bestseller-Erfolg von Unternehmenschef Dirk Roßmann (als Autor: Dirk Rossmann) vorangegangen. Der 74-Jährige hatte Mitte November bei Bastei Lübbe einen Thriller zum Thema Klimawandel veröffentlicht, „Der neunte Arm des Oktopus“, der sich seitdem gestützt durch aufwendige Werbung im Fernsehen und großformatig in Printmedien rund 300.000 mal verkauft hat, darunter zu einem Großteil über die eigene Drogeriekette, die in ihren Filialen auch ein kleines Buchangebot führt und auch in Lockdown-Phasen durchweg geöffnet hat. Der Roman erreichte damit Rang 5 in der SPIEGEL-Jahresbestsellerliste und steht mittlerweile seit über 20 Wochen auf einem der vorderen Plätze der wöchentlichen SPIEGEL-Bestsellerliste.

In einem buchreport-Interview hatte Rossmann nach seinem 3%-Einstieg bei Bastei Lübbe gesagt: „Ich bin seit meinem 10. Lebensjahr Aktionär und habe aktuell etwa 30 Aktienwerte im Portfolio. Die Bastei- Lübbe-Aktien spielen da keine so große Rolle, aber ich glaube an die Traditionsmarke, und das Management scheint wendig und ideenreich.“ Er habe aber über die Finanzinvestition hinaus keine weiteren Interessen, wolle nicht Einfluss nehmen.