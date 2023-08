Bastei Lübbe wächst auch im 1. Quartal 2023

Verlage

Bastei Lübbe setzt seinen Wachstumskurs fort und kann auch im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 seinen Umsatz steigern. Die börsennotierte Publikumsverlagsgruppe erwirtschaftete im Zeitraum April bis Juni einen Konzernumsatz in Höhe von 22,8 Mio Euro (Vorjahr: 19,0 Mio Euro), das entspricht einem Plus von 20,5%. Das Konzern-EBIT erhöhte sich im 1. Quartal auf 2,1 Mio Euro nach 0,3 Mio Euro im Vorjahr.

Wie auch schon in seinem Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2022/2023 weist das Unternehmen vor allem die Belletristik, das New Adult-Genre und Audio-Formate als Wachstumstreiber aus. Im Segment „Buch“ konnten so im 1. Quartal 21,1 Mio Euro eingenommen werden, im Vorjahr waren es 17,2 Mio Euro. Die New-Adult-Verlagsmarke Lyx konnte einen Zuwachs von 18% verzeichnen, im allgemeinen Belletristik-Bereich waren es +35% und im Audio-Bereich sogar +41%. Außerdem seien im Vergleich zum Vorjahr die Remissionen deutlich zurückgegangen. Das EBIT des Segments „Buch“ verbessert sich so von 0,4 Mio Euro im Vorjahreszeitraum auf 2,0 Mio Euro in diesjährigen 1. Quartal. Verantwortlich dafür seien im wesentlichen die Umsatzsteigerungen und weitestgehend stabile Kosten gewesen.

Trotz weiterhin anhaltender Inflation und ausbleibendem konjunkturellem Aufschwung in Deutschland zeigt sich das Unternehmen optimistisch für das Gesamtjahr: „Trotz konjunkturellen Gegenwindes haben wir mit vielfältigen Unterhaltungsangeboten auf allen Kanälen überzeugt. In wenigen Wochen erscheinen eine ganze Reihe von Bestsellergaranten, die uns optimistisch für den Blick auf das Gesamtjahr stimmen“, so Soheil Dastyari, Vorstandsvorsitzender der Bastei Lübbe AG. Im 2. Halbjahr erscheinen u.a. neue Werke von Ken Follett, Dirk Rossmann und Ralf Hoppe, Jeff Kinney, Mona Kasten, Laura Kneidl, Sarah Sprinz und Lena Kiefer.

Der Vorstand bestätigt daher auch die im Geschäftsbericht 2022/2023 veröffentlichte Prognose für das laufende Geschäftsjahr: Der Umsatz wird in der Bandbreite von 100 bis 105 Mio Euro erwartet. Das EBIT soll zwischen 9,0 und 10,0 Mio Euro liegen.