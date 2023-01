Report analysiert Spaniens wachsenden Hörbuchmarkt

Audio

Spaniens Ohren hören mehr: Binnen fünf Jahren ist der Hörbuchmarkt in Spanien dramatisch gewachsen. Das ist die zentrale Erkenntnis des „Spanish Audio Markets Growth Report 2017-2022“, den das spanische Kulturportal Dosdoce nun vorgelegt hat. In den vergangenen zehn Jahren habe das Hörbuchformat jährlich zweistellige Wachstumsraten geliefert und sei damit das am schnellsten wachsende Umsatzmodell im Buchmarkt, heißt es dort. Der Report blickt zurück und voraus:

Zwischen 2017 und 2022 ist die Zahl der Audio-Plattformen in Spanien von 15 auf rund 60 gewachsen.

Rund 500.000 Menschen nutzen aktuell bezahlte Audio-Inhalte.

Zwar werde das Abomodell weiterhin das beherrschende Geschäftsmodell sein (mit derzeit rund 80% des Umsatzes), doch deute sich eine Ausdifferenzierung in unterschiedlich ausgestattete Abo-Varianten an.

Der Report verweist zudem auf immer bessere synthetische Hörbuchstimmen, die Verlagen eine automatisierte Audio-Produktion ermöglichten.

Audio-Boom in Spanien

Der Report über Spaniens Hörbuchmarkt schlüsselt auch die Umfänge und Inhalte genauer auf. Demnach sind aktuell rund 25.000 Hörbücher (2017 waren es gerade 7000) und rund 100.000 Podcasts in spanischer Sprache verfügbar. Rund 60% der Hörbücher entfallen auf den Bereich Belletristik, der Rest auf den Bereich Sachbuch. Streaming-Plattformen wie Audible, Storytel, Bookbeat, Podimo oder Sonora hätten in den vergangenen fünf Jahren rund 50 Mio Euro in die Entwicklung der Audiosparte investiert; von der Produktion über Lizenzierung bis zum Marketing.