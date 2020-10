Rebecca Klöber übernimmt Unternehmenskommunikation bei Penguin Random House

Personalia

Zum 1. November übernimmt Rebecca Klöber (34) die Leitung der Abteilung Unternehmenskommunikation in der Penguin Random House Verlagsgruppe. Sie berichtet an Claudia Limmer, die den Bereich in ihrer Funktion als Gesamtleitung Marketing & Unternehmenskommunikation auch weiterhin in der Geschäftsleitung verantwortet.

„Ich freue mich sehr, mit Rebecca Klöber eine erfahrene Kollegin gewonnen zu haben, die mit den vielfältigen Aufgaben in der internen und externen Kommunikation bestens vertraut und im Haus sowie in der Branche hervorragend vernetzt ist. Gemeinsam mit dem bewährten Team der Abteilung und in enger Zusammenarbeit mit mir wird sie die erfolgreiche Kommunikationsarbeit für die Verlagsgruppe in neuer Position fortführen“, so Claudia Limmer.

Rebecca Klöber ist nach Stationen bei Droemer Knaur, der PR-Agentur factum und im Landesverband Bayern des Börsenvereins seit 2018 als Referentin in der Unternehmenskommunikation für die Penguin Random House Verlagsgruppe tätig.