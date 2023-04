Pia Lorenz wechselt zu C.H. Beck

Personalia

Die Rechtsanwältin und Journalistin Pia Lorenz (45) wechselt zum Verlag C.H. Beck. Sie wird dort ab dem 1. Juli als Chefredakteurin von beck-aktuell und Mitglied der NJW-Schriftleitung in Frankfurt und Berlin für den Verlag tätig sein.

Lorenz ist bereits seit mehreren Jahren in verantwortlichen Positionen in Fachmedienunternehmen tätig, derzeit ist noch als Redaktionsleiterin für die Juris GmbH in Berlin tätig. Zuvor war sie mehr als 10 Jahre lang Chefredakteurin von Legal Tribune Online bei Wolters Kluwer.

„Mit Frau Lorenz erweitern wir unsere redaktionellen Kompetenzen auf hervorragende Weise. Ihre Aufgabe wird es sein, die Fachinformationsangebote von beck-aktuell und NJW auf höchstem Niveau zu erweitern“, freut sich Verleger Hans Dieter Beck.