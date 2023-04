Aus den Unternehmen

Der Preis der Jungen Literaturhäuser 2023 geht an Andrea Karimé

Soeben wurde auf der Leipziger Buchmesse der Preis der Jungen Literaturhäuser 2023 an die Autorin und Geschichtenerzählerin Andrea Karimé verliehen. Zusammen mit Tamara Bach und Tobias Elsäßer für den Preis nominiert, konnte sie die Online-Abstimmung für sich entscheiden. Andrea Karimé ist eine Wandlerin zwischen Geschichten, zwischen vielen Sprachen und vor allem eine Wandlerin der Wörter, die es auf einzigartige Weise versteht, ihr Publikum in ihre Welten mitzunehmen. Die Kolleginnen und Kollegen des Netzwerks der Literaturhäuser gratulieren Andrea Karimé sehr herzlich!

Andrea Karimé, geboren 1963, wuchs in Kassel mit deutscher und libanesischer Sprache und Kultur auf. Sie studierte Kunst- und Musikerziehung und absolvierte eine Ausbildung in Kreativem Schreiben, arbeitete als Lehrerin und machte eine Ausbildung zur Geschichtenerzählerin. Seit 2007 ist sie als freie Autorin tätig und wurde seitdem u.a. mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis und dem Kinderbuchpreis NRW ausgezeichnet. Zuletzt veröffentlichte sie in diesem Jahr die „Alle Kinder Bibel“ und „Minu und der Geheimnismann“.

Das Netzwerk der Literaturhäuser verleiht den Preis der Literaturhäuser an eine Autorin/ einen Autor für besonders gelungene Literaturveranstaltungen. Seit 2022 wird der Preis der Literaturhäuser im Wechsel mit dem Preis der Jungen Literaturhäuser verliehen. Ausgezeichnet werden damit Autor*innen, die nicht nur herausragende Bücher für Kinder und Jugendliche geschaffen haben, sondern auch in der Begegnung mit ihrem Publikum stark sind, ihre Zielgruppe mit ihrer Sprache und ihren Auftritten erreichen und vielleicht schon experimentiert haben mit digitalen Formaten.

Das Besondere am Preis der Jungen Literaturhäuser ist, dass das junge Publikum final per Abstimmung im Internet entscheidet, wer den Preis bekommt. Dafür wurden im Vorfeld drei Autor*innen von den Jungen Literaturhäusern nominiert, die sich und ihre Arbeit in einem filmischen Kurzporträt vorgestellt haben. Die Abstimmung wurde begleitet von Veranstaltungen aller drei Nominees in den Jungen

Literaturhäusern, von denen jeweils eine auch gestreamt wurde, sowie von einer Social-MediaKampagne. Das Preisgeld beträgt € 8.000, dazu kommen die Honorare für die Veranstaltungen.

Alle weiteren Informationen auf www.literaturhaus.net.