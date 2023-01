Philipp Werner wird neuer Schöffling-Verleger

Personalia

Philipp Werner übernimmt zum 1. März 2023 die Nachfolge von Klaus Schöffling als Verleger von Schöffling & Co. Werner kommt vom Reclam Verlag, wo er bis zuletzt als Programmleiter Publikumsmarkt tätig war. Er ist studierter Literatur- und Musikwissenschaftler und war zuvor bereits für das Frankfurter Goethe-Haus sowie für die Verlage S. Fischer und Hoffmann und Campe tätig.

Silke Tabbert, seit 2018 Verlagsleiterin, teilt sich künftig mit Philipp Werner die Geschäftsführung. Außerdem wird Schöffling-Lektorin Sabine Baumann künftig als Programmleiterin fungieren.

Der 1994 von Klaus und Ida Schöffling gegründete Verlag wurde Ende 2021 an den Schweizer Verleger Daniel Kampa verkauft. „Philipp Werner, den ich seit vielen Jahren kenne und dessen Art und Arbeit ich ungemein schätze, ist durch seinen Werdegang, sein literarisches Wissen und Gespür, seine menschlichen Qualitäten und seine Leidenschaft für Bücher und fürs Büchermachen für mich der ideale Kandidat, um Verleger von Schöffling & Co. zu sein. Bei Hoffmann und Campe habe ich ihn als exzellenten Lektor kennengelernt, allen voran für deutschsprachige Literatur, als gewieften Programmmacher, als ideenreichen Trommler für seine Bücher, als hochgeschätzten Verbündeten seiner Autorinnen und Autoren. Philipp Werner wird die Schöffling-Traditionen bestens wahren, dem Verlag aber auch seine ganz persönliche Handschrift geben. Und mit den Frankfurter Kolleginnen und Kollegen hat er ein ganz wunderbares Team an seiner Seite“, so Kampa über den neuen Schöffling-Verleger Philipp Werner.