Blinkist oder Getabstract: Per App schnell in Sach-Themen einsteigen

Um Wissen schnell zu vermitteln, gibt es verschiedene Strategien. Die Anbieter Blinkist und Getabstract liefern knappe App-Zusammenfassungen. Für Verlage hat das Angebot wirtschaftliche und werbetechnische Aspekte.

So viel Wissen, so wenig Zeit. Da ist es nicht verwunderlich, dass Anbieter ver­suchen, Ideen und Gedanken schneller vermittelbar zu machen. Kompakte Themenbücher sind ein Ansatz, der jedoch eher herkömmlich ist. Zwei Anbieter von Apps gehen einen abweichenden Weg: Blinkist und Getabstract.

Sie bereiten Inhalte anders auf, indem sie nur die wichtigsten Thesen und Fakten aus Büchern darstellen. So entsteht eine extrem reduzierte Zusammenfassung, ein „Best-Of“. Die argumentative Herleitung von Schlussfolgerungen wird dabei bewusst außen vor gelassen, stattdessen liefern die Apps nur die Quintessenz eines Buches. Inhaltlich geht es dabei zwar nicht in die Tiefe, aber es genügt allemal für den Einstieg in ein Thema. Und das ist die Idee. Im Detail unterscheiden sich die beiden Anbieter allerdings.