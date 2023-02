Smartes Softwaretool statt dickes Handbuch

Fachverlage entwickeln sich vom Inhalte- zum Lösungsanbieter. Hanser will mit seinen eSolutions demnächst konkrete Umsetzungshilfe leisten. Die anpassbaren Software-Tools sollen Kunden bei der Arbeit unterstützen.

Ein kleines Münchner Metall-Unternehmen hat das große Los gezogen: Der Autobauer BMW bietet ihm eine Zusammenarbeit an – unter der Voraussetzung, dass es ISO 9001 zertifiziert ist. Dahinter steckt eine Norm des Qualitätsmanagements, die Mindestanforderungen an das eigene Qualitätsmanagementsystem festlegt, die verpflichtend umzusetzen sind, um Kundenanforderungen sowie Anforderungen an die Produktqualität zu erfüllen. Diese Zertifizierung kann für ein kleines Unternehmen zu einer großen Herausforderung werden, die ohne Unterstützung kaum zu managen ist. Was also tun?

Das Unternehmen könnte für mehrere Tausend Euro einen Berater buchen. Oder aber das 1100 Seiten schwere, bei Hanser Fachbuch erschienene „Masing Handbuch Qualitätsmanagement“ lesen – wovor wahrscheinlich doch einige zurückschrecken würden. Ihnen will der Hanser Fachverlag jetzt eine Alternative liefern: Mit dem neuen Produkt Hanser eSolution sollen Nutzer das Qualitätsmanagement ganz ohne teure Berater und in ihrem eigenen Tempo angehen können.