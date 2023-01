Paolo Cognettis »Acht Berge« kommt in die Kinos

Bücher und Autoren

Die Verfilmung von Paolo Cognettis Bestseller „Acht Berge“ kommt am 12. Januar in die Kinos. Zum Hintergrund:

Der gebürtige Mailänder Paolo Cognetti pflegt eine ganz besondere Beziehung zu den Bergen. Dies wird deutlich wenn man einen Blick auf sein literarisches Œuvre wirft: Nachdem er 2012 erste Erfolge mit seinem Erzählband „Sofia trägt immer Schwarz“ (2018, Penguin) feierte, zieht ihn eine Schaffenskrise in eine Hütte in den Bergen, woraus 2013 der Band „Fontane No 1. Ein Sommer im Gebirge“ entsteht, der seit 2017 beim Rotpunktverlag vorliegt und 2 Jahre später auch als „Mein Jahr in den Bergen. Vom Abenteuer des einfachen Lebens“ bei Penguin erscheint. In seinem Buch „Gehen, ohne je den Gipfel zu besteigen“ (Penguin) erzählt der studierte Mathematiker von einer Reise in die Dolpo-Region, eines der abgeschiedensten Gebiete des Himalaya-Gebirges. Und auch sein jüngster Roman, der 2021 bei Penguin veröffentlichte „Das Glück des Wolfes“, kreist um die Hochgebirgswelt Italiens.

Seinen bislang größten literarischen Erfolg feierte Cognetti jedoch mit seinem internationalen Bestseller „Le otto montagne“, zu Deutsch „Acht Berge“. Der Roman erschien 2017 – ein Jahr nach der Erstveröffentlichung im italienischen Original – auf Deutsch bei DVA und reüssierte 24 Wochen auf der SPIEGEL-Bestseller-Liste Hardcover Belletristik. Ein Jahr später sicherte sich die Erzählung zudem als Taschenbuch für Penguin mehr als ein Dutzend Platzierungen im Ranking. Nun kommt die Geschichte zweier Kindheitsfreunde aus einem Bergdorf, deren Wege sich trennen und erst im Erwachsenenalter wieder zueinander finden, ins Kino.