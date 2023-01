Zeitfracht firmiert jetzt um

Logistik

Der Logistikdienstleister Zeitfracht hat ja schon eine ziemliche Geschichte hinter sich – und ist heute mit einem Portfolio zwischen Flughafen und Süßwaren eher bunt aufgestellt.

Vor allem der gewachsenen Rolle des Bereichs Buchlogistik, Druckerei- und Mediengestaltung will das Unternehmen jetzt mit einer Umfirmierung gerecht werden: Aus Zeitfracht wird Zeitfracht Medien. Sonst ändert sich allerdings nichts.

Vertriebsvorstand Thomas Raff erklärt: „Dies trägt dem Wachstum des Unternehmens Rechnung und auch dem Umstand, dass wir uns mit der Ausweitung des Print-on-Demand Angebots und unserer Druckerei und Mediengestaltung am Standort Nürnberg in diesem Jahr ein gutes Stück weiter in Richtung Full-Service-Anbieter entwickelt haben. Mit diesem Zusatz möchten wir auch noch einmal in der Außendarstellung unser klares und langfristiges Bekenntnis zum Buchmarkt und der Medienbranche kommunizieren.“