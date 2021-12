Ordentlicher Spätherbst in der Schweiz

Gemessen an den Einschränkungen für den stationären Buchhandel ist unter den deutschsprachigen Märkten die Lage in der Schweiz am entspanntesten. Weil das auch im November 2020 so war und zudem die gleiche Anzahl an Verkaufstagen zur Verfügung stand, sind die Zahlen des buchreport-Umsatztrends auf Basis des Media Control-Handelspanels gut vergleichbar:

Gesamtmarkt: Der Deutschschweizer Buchmarkt lag im November 7,5% über dem schwächeren Vorjahresmonat.