Normalität und Abkühlung

Im Juni hat die deutschsprachige Buchbranche weniger umgesetzt als im Vorjahr. Das 1. Halbjahr lief dagegen etwas besser als 2021, aber: Es hätte eigentlich mehr sein müssen. Und der Online-Handel packt gerade deutlich weniger Buch-Päckchen.

Das heißt: Die Lage im Buchmarkt bleibt unübersichtlich. Die Rahmenbdingungen der konzertierten Krisen sowieso.

Das war der Monat

Die Buchumsätze im Juni lagen in den deutschsprachigen Märkten überwiegend unter Vorjahr, was sich im Wesentlichen mit einem fehlenden Verkaufstag im stationären Buchhandel erklärt. Es ist insgesamt eine Normalisierung nach den heftigen Ausschlägen in den ersten Monaten des Jahres, bedingt durch den Vergleich mit den Lockdown-Phasen 2021 und einem zeitverschobenen Ostergeschäft.

Das sind die aktuellen Juni-Zahlen der deutschsprachigen Märkte auf Basis des Handelspanels von Media Control auf einen Blick: