Neue Rechte-Chefin bei Oetinger

Personalia

Ulrike Düwert (43) ist die neue Leiterin des Bereichs Rechte und Lizenzen bei der Verlagsgruppe Oetinger. Sie tritt die Nachfolge von Renate Reichstein an, die bereits im Dezember 2019 in den Ruhestand gegangen ist, aber weiterhin als Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen (avj) und als freiberufliche Verlagsberaterin in der Branche aktiv ist.

Ulrike Düwert arbeitet seit 2006 bei Oetinger. Seit 2016 verantwortete sie den Aufbau und die Leitung der Oetinger Filmrechte-Agentur (OeFA), die sowohl die Filmrechte von Oetinger-Autoren als auch von Autoren anderer Verlagen vermittelt. Unter den Filmprojekten die sie auf den Weg gebracht hat, befindet sich auch „Die Olchis“ von Erhard Dietl.

Julia Bielenberg, verlegerische Geschäftsführerin der Verlagsgruppe: „Mit Ulrike Düwert übernimmt eine langjährige Mitarbeiterin des Hauses diese verantwortungsvolle Aufgabe. Ulrike Düwert kennt unser vielfältiges Programm in der ganzen Tiefe und Breite und konnte durch ihre Arbeit für die Oetinger Filmrechteagentur bereits wertvolle Erfahrungen im Lizenzgeschäft sammeln. Wir freuen uns sehr, dass sie in Zukunft den Bereich Rechte und Lizenzen weiter ausbauen wird.“