Neue Inhaber für die Buchhandlung zur Heide

Handel

Am 1. Januar 2020 haben Kathrin Bruhn (33) und Bastian Lenzen (33) die Buchhandlung zur Heide in Osnabrück von Lennart Neuffer übernommen, der sich nach 35 Jahren im Buchhandel und mehr als 20 Jahren als Inhaber des Sortiments zurückzieht. Bruhn war zuvor als Mitarbeiterin der Buchhandlung tätig, Lenzen ist Veranstaltungskaufmann.

Der Name der 140 qm großen Buchhandlung bleibt ebenso erhalten wie die Veranstaltungsreihe „Littera“. Alle Mitarbeiterinnen werden übernommen.

Die Buchhandlung zur Heide ist das älteste Sortiment in Osnabrück und hat bereits viermal den Deutschen Buchhandlungspreis erhalten. Verkauft werden vorwiegend belletristische und geisteswissenschaftliche Bücher. „Die Kundenorientierung ist unser Maßstab: Wir wollen den Menschen, die zu uns kommen, ein Gesprächspartner sein. Die Buchhandlung verstehen wir als Kulturzentrum, das auch außerhalb von den eigenen Räumlichkeiten in Stadt und Umland präsent ist“, hat Neuffer in einem buchreport-Interview 2017 zur Strategie erklärt (Plus-Beitrag).