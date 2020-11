Nam Hoang Dong ist neuer Leiter der Informationstechnik bei Thalia

Abseits der technischen Themen will Hoang Dong auch Abläufe und Prozesse in der IT-Organisation optimieren, wie er im cio-Interview sagte : „Ich möchte herausfinden, wie wir unsere beiden IT-Teams in Münster und Hagen besser harmonisieren, ob wir Synergien schaffen und Methoden übertragen können.“ In Münster ist die E-Commerce-IT des Unternehmens ansässig, in Hagen die Corporate IT. Beide Bereiche könnten voneinander lernen und effizienter miteinander arbeiten. Zudem habe die Branche viel Potenzial, ihr traditionelles Produktportfolio durch digitale Services wie das E-Book weiter auszubauen.