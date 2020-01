Spannungssegment schrumpft bei Absatz und Umsatz

Handel, Verlage

Mehr als Krimispannung: In der Gunst der deutschen Leser lagen 2019 Thriller im Spannungssegment weit vorne. Mit „Das Geschenk“ von Sebastian Fitzek (Droemer), zugleich Jahresbestseller in der Hardcover-Belletristik, „Die ewigen Toten“ von Simon Beckett (Wunderlich) und „Liebes Kind“ von Romy Hausmann (dtv) liegen drei Thriller unter den Top 5 der Spannungstitel im Hardcover. Das Ausrufezeichen setzte dabei Hausmann, weil ihr in dem von etablierten Autoren dominierten Spannungssegment mit ihrem Thrillerdebüt der Sprung unter die Top-Autoren des Jahres gelungen ist. Im April legt sie jetzt mit „Marta schläft“ nach.

Weniger Spannungstitel verkauft

Spannung ist mit rund einem Viertel Anteil am Belletristik-Umsatz eine für den Buchhandel gewichtige Warengruppe. Sie hat allerdings wie die Belletristik insgesamt 2019 etwas schlechter abgeschnitten als im Vorjahr:

Es wurden fast 1,5% weniger Spannungsbücher verkauft.

Der Umsatz ist um 0,7% geschrumpft; der höhere Durchschnittspreis hat den Nachfrage-Rückgang weitgehend kompensiert.

Aktuelle Entwicklungen

Wie es im Spannungssegment weitergeht? Bei dem seit einem Jahr zu Emons gehörenden Grafit Verlag sieht Gudrun Stegemann zwei Tendenzen:

Weil Kriminalliteratur ein Genre ist, das aktuelle Entwicklungen reflektiert, sei damit zu rechnen, dass sich Themen wie Nationalismus und Rassismus, Flüchtlingswellen, Menschenhandel, Klimakatastrophe und Cybercrime verstärkt in Krimis und Thrillern wiederfinden.

Als Gegenpol zu Krisen und unübersichtlicherer Welt dürften sich Regionalkrimis behaupten, die die Sehnsucht nach Wortwitz, sympathischen Ermittlern und einer überschaubaren Portion Spannung bedienen.

Laut Bianca Dombrowa, Programmleiterin Allgemeine Belletristik bei dtv, ist „weibliche Psycho-Spannung nach wie vor sehr gefragt“. Klett-Cottas Vertriebsleiter Ralf Tornow stellt fest, dass es immer mehr deutsche Spannungs- und Thrillerautoren in die Bestsellerlisten schaffen und dass im Spannungssegment eine Verlagerung vom Hardcover ins Paperback stattfindet.

Krimibestseller 2019 1. Fitzek: Das Geschenk (Droemer) 22,99 2. Falk: Guglhupfgeschwader (dtv) 15,90 3. Link: Die Suche (Blanvalet) 12,00 4. Fitzek: Flugangst 7A (Knaur) 10,99 5. Wolf: Ostfriesennacht (Fischer) 10,99 6. Bannalec: Bretonisches Vermächtnis (KiWi) 16,00 7. Beckett: Die ewigen Toten (Wunderlich) 22,95 8. Kliesch: Auris (Droemer) 12,99 9. Neuhaus: Muttertag (Ullstein) 14,99 10. Adler-Olsen: Opfer 2117 (dtv) 24,00 11. Hausmann: Liebes Kind (dtv) 15,90 12. Wolf: Todesspiel im Hafen (Fischer) 10,99 13. Winkelmann: Die Lieferung (Rowohlt) 9,99 14. Strobel: Offline. Du wolltest nicht erreichbar sein (Fischer) 14,99 15. Fitzek: Das Paket (Knaur) 10,99 16. Gruber: Todesmal (Goldmann) 10,99 17. Maurer: Am Tatort bleibt man ungern liegen (Fischer) 16,99 18. Fitzek: Der Insasse (Droemer) 22,99 19. Klüpfel/Kobr: Kluftinger (Ullstein) 12,00 20. Nesbø: Messer (Ullstein) 24,00 Preise in Euro, alle Formate Quelle: buchreport/media control