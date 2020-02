Nach Komplettumbau: Daniel Röthlin sieht Ex Libris auf gutem Weg

Handel

Ex Libris schreibt nach dem radikalen Sanierungsschritt im Jahr 2018 wieder schwarze Zahlen, verkündet Geschäftsführer Daniel Röthlin (56). Damals hatte der Schweizer Medienhändler die Konsequenz aus den Einbußen im stationären Geschäft gezogen und drei Viertel seiner bis dato 57 Filialen geschlossen, weil sich die Läden nicht mehr rentierten. 114 Stellen sind seitdem durch den Abbau im stationären Handel weggefallen.

In dem Interview im hauseigenen Magazin der Migros Gruppe, zu der auch Ex Libris gehört, zeichnet Röthlin jetzt ein optimistisches Bild für die Zukunft. „Früher waren wir ein Detailhändler mit Onlineshop, heute sind wir ein Onlineshop mit ausgesuchten Filialstandorten. Kein stationärer Retailer Europas hat einen größeren Wandel durchgemacht als wir”, sagt er rückblickend zur Neuausrichtung des Geschäfts. Heute mache Ex Libris 87% seines Umsatzes online. Allerdings ist der Gesamtumsatz auch massiv geschrumpft: 2019 lag er bei 99,5 Mio Schweizer Franken, 2010 waren es noch 188,2 Mio.

Stationär sind noch 14 Filialen als Teil der Omni-Channel-Strategie verblieben. Deren Umsatz sei zuletzt – vor allem wegen des Verkaufs von Büchern – auch wieder gewachsen, berichtet Röthlin. „Unsere Strategie für die Zukunft ist klar: Wir fokussieren auf Online und Bücher.”