Schweizer Onlinehändler Ex Libris verteilt 12.000 Bücher gratis

Der Schweizer Medienhändler Ex Libris hat in den vergangenen Jahren sein Geschäft auf E-Commerce ausgerichtet und das Filialnetz massiv reduziert. Für eine schweizweite Kampagne fürs Bücherlesen und für Ex Libris als immer geöffnete Online-Buchhandlung verlegt sich das Unternehmen dann aber doch auf die Präsenz vor Ort und macht dieser Tage offline eine große Welle: 2 Wochen lang verschenkt der nach eigener Aussage größte Online-Buchhändler der Schweiz 12.000 Bücher. Die werden noch bis zum 5. November so unters Volk gebracht:

61 Plakatwände wurden gemietet und mit speziell angefertigten Bücherregalen versehen.

Bestückt wurden die Regale mitunter ortsspezifisch passend, unter anderem wurden Kinderbücher in der Nähe von Kindergärten ausgelegt und Karriereratgeber an der Uni St. Gallen.

Die Regale wurden einmal mit Büchern aufgefüllt. Nachschub sollte dann im Idealfall ein Aufruf zum Büchertausch bringen. In Winterthur und Zug wurden Plakatstellen explizit zum „Bücher-Tausch-Hotspot“ erklärt.

Zum Auftakt der Kampagne wurden 3 Tage lang auch am Hauptbahnhof Zürich Bücher verschenkt. Dazu wurden in der Bahnhofshalle Plakatwände aufgestellt. Zudem gab es ein Lese-Areal und als Foto-Motiv ein Riesenbuch.