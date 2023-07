Michael Reinfarth neuer Herstellungsleiter bei den S. Fischer Verlagen

Personalia

Michael Reinfarth übernimmt ab 1. August die Herstellungsleitung bei den S. Fischer Verlagen. Nach seinem Studium der Verlagsherstellung an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig, das er mit dem Ingenieurdiplom abschloss, war er unter anderem Herstellungsleiter des Richard Boorberg Verlags in Stuttgart (von 2009 bis 2018).

Anschließend war er Führungskraft bei Wolters Kluwer in Köln, zuletzt als Head of Production Vendor Management. Schließlich arbeitete er als Leiter Herstellung Zeitschriften und Buch beim Delius Klasing Verlag in Bielefeld und wechselt nun ins Fischer-Verlagshaus nach Frankfurt am Main. Michael Reinfarth wird an Robert Schefenacker, den Kaufmännischen Leiter der S. Fischer Verlage, berichten.

“Wir sind sehr glücklich, einen so kenntnisreichen, erfahrenen und innovativen Fachmann für unser Verlagshaus gewonnen zu haben”, so Gerd Robertz, Geschäftsführer bei den S. Fischer Verlagen. “Die Herstellung ist eindeutig ein Schlüsselbereich für die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Verlags.”