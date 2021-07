Michael Braun verlässt die Zeitfracht-Geschäftsführung

Personalia

Michael Braun, Mitglied des Vorstandes der Zeitfracht Gruppe und Geschäftsführer der Zeitfracht GmbH, tritt aus dem Vorstand der Zeitfracht Gruppe und aus der Geschäftsführung der Zeitfracht GmbH mit sofortiger Wirkung aus. Die Entscheidung erfolge aus persönlichen, privaten Gründen. Er wolle künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, heißt es in der Unternehmensmitteilung.



Brauns Abschied sei zum 31. Dezember diesen Jahres geplant. Bis dahin werde er neben der Übergabe seiner Ressorts an die verbleibenden Geschäftsführer Thomas Raff und Beate Schneider in einigen Projekten der Gruppe weiter unterstützen.



Michael Braun verantwortete die Bereiche Personal und IT. Der Verlagsspezialist war seit dem 1. Juni 2020 Geschäftsführer der jetzigen Zeitfracht und zu Beginn 2021 zum Vorstandsmitglied der Zeitfracht Gruppe berufen worden. Michael Braun kommt aus der Verlagsbranche. Er war Geschäftsführer des dtv-Verlags und leitete dort den kaufmännischen Bereich. Davor war er kaufmännischer Geschäftsführer der DuMont-Beteiligungen Berliner Verlag und Hamburger Morgenpost.



„Wir respektieren den Entschluss von Michael Braun, die Zeitfracht zu verlassen und danken ihm für sein Engagement für unser Unternehmen“, sagte Dominik Wiehage, Vorsitzender der Vorstandes der Zeitfracht Gruppe.