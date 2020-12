Michael Braun ergänzt den Vorstand der Zeitfracht Gruppe

Aus den Unternehmen

Die Zeitfracht Gruppe ergänzt ihren Vorstand zum 1. Januar kommenden Jahres: Michael Braun, bisher bereits Mitglied der Geschäftsführung von KNV Zeitfracht, verantwortet dann zudem die Ressorts Personal und IT innerhalb der gesamten Zeitfracht Gruppe. Der Verlagsspezialist war zum 1. Juni 2020 in die Geschäftsführung von KNV Zeitfracht berufen worden.

Michael Braun leitet auch bei dem Buchlogistiker KNV Zeitfracht bereits die Bereiche Finanzen, IT, Controlling und Recht und steht damit an der Seite von Thomas Raff, der als Geschäftsführer der Zeitfracht Gruppe ebenfalls eine Doppelverantwortung trägt. Michael Braun kommt aus der Verlagsbranche, war bis vor kurzem Geschäftsführer des renommierten dtv-Verlags und leitete dort den kaufmännischen Bereich. Zuvor war er kaufmännischer Geschäftsführer des DuMont Berlin und des Morgenpost Verlags.

Zeitfracht-Inhaberin Jasmin Schröter: „Wir freuen uns sehr, dass wir Michael Braun für dieses Schlüsselressort in unserer Gruppe gewinnen konnten. Wir können mit ihm zusammen die Weichen stellen für eine beschleunigte digitale Transformation, die auch in unserer mittelständisch geprägten Gruppe eine große Herausforderung darstellt. Als Familienunternehmen wissen wir zudem, wie wichtig es ist, einen guten Kontakt zur Mitarbeiterschaft zu halten. Beides liegt bei Michael Braun in sehr guten und in den richtigen Händen. Ich wünsche Michael alles Gute für die neue Herausforderung.“