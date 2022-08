Michael Brandner über »Kerl aus Koks«

Bücher und Autoren

In den aktuellen Herbstprogrammen der Verlage finden sich zahlreiche Romandebüts deutschsprachiger Autorinnen und Autoren. buchreport stellt 11 dieser Newcomer in Steckbriefen vor. Heute: Michael Brandner.

Mein Roman in drei Sätzen

„Kerl aus Koks“ erzählt den Lebenslauf eines Genussmenschen durch die menschliche Verwirrung der Nachkriegszeit bis zur Dekadenz des Jahrtausendwechsels, mit einem liebevollen Schlenker über die Kultur des weiblichen Wesens. Es erzählt Paul, mein Alter Ego, und er blickt mit fabulöser Freude auf die ganze Geschichte, die auf Trümmern ihren Anfang nimmt. Von der bayerischen Dorfidylle, in den von Kohlestaub grauen Ruhrpott, von dort auf die Bühnen und ins Fernsehen. Paul ist ein echter Geschichtenerzähler, ein bisschen zu flunkern gehört dabei aber auch zum Handwerk.

Mein Weg zu Ullstein

Ich habe die Idee zu diesem Buch meinem Literaturagenten Roman Hocke vorgestellt, der sofort begeistert zusagte, dafür einen Verlag zu finden. Der Rest ist die Geschichte. Ullstein war sofort von dem Buch überzeugt, in den ersten Zoom-Gesprächen hat einfach alles gestimmt.

Das Verdienst meiner Lektorin

Meine Lektorin Monika Boese hat mich in ihrer herzlichen Geduld begleitet und in all meinem Zaudern und meiner professionellen Zerstreutheit souverän beraten.

Mein Eindruck von Literaturbetrieb und Buchbranche

Die Branche, soweit wie ich sie bis jetzt kennengerlernt habe, sind die Menschen, die darin arbeiten. Und es sind offensichtlich Menschen mit einem großen Vertrauen auf die Fähigkeit, aus Flausen Bücher entstehen zu lassen.

Meine Lieblingsbuchhandlung

Lehmkuhl in München

Meine Lieblingsautoren

Tom Robbins, Arno Schmidt, Kurt Tucholsky, Johann Wolfgang von Goethe

So lese ich

Ich lese querbeet, verstiegen bis banal, aber ausnahmslos nur, solange es mich fesselt.

Schreiben ist für mich

… eine Neigung, der ich nachgebe, ohne sie für ein Ergebnis verantwortlich zu machen.

Wenn ich nicht gerade schreibe

… bin ich im Ausdrucksverleih tätig und darüber hinaus nachweislich mit Genießen beschäftigt.

Debüts im Herbst – im buchreport.magazin 7-8/2022 Das buchreport.magazin steht für Abonnenten von buchreport.digital im E-Paper-Archiv zur Verfügung.

Die gedruckte Ausgabe können Sie hier bestellen.