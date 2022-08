Bibliotheksverbandsvorsitzender Volker Heller empfiehlt Roman über Identitäten

Bücher und Autoren

Volker Heller, seit 2012 Generaldirektor der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) ist seit Mai neuer Bundesvorsitzender des Deutschen Bibliotheksverbands (dbv) und seitdem im engen Austausch mit der Buchbranche zum strittigen Thema der Bedingungen der E-Leihe. Heller hat die Nachfolge von Andreas Degkwitz angetreten. Der Direktor der Universitätsbibliothek der Humboldt Universität (Berlin) hatte den dbv von 2019 bis 2022 geführt.

Heller empfiehlt Mithu Sanyals vielbesprochenen Titel „Identitti“: „Ich habe dieses Buch mit großem Vergnügen als einen modernen Schelmenroman rund um die allgegenwärtigen Identitätspolitik-Debatten gelesen. Dabei verrät die Autorin nie Ihre Protagonistinnen – Männer kommen in dem Roman nur in Nebenrollen vor – und deren Anliegen, und schlägt zugleich rasante und wilde Volten in Handlung und Diskursen. Ein großer intelligenter Lesespaß!“

Sanyals bei Hanser erschienener Roman „Identitti“ erreichte 2021 die Shortlist des Deutschen Buchpreises. Im selben Jahr wurde ihr der Ernst-Bloch-Preis zugesprochen und der Roman mit dem Literaturpreis Ruhr ausgezeichnet.

Mithu Sanyal Identitti, 432 S., 22 €, Hanser, ISBN 978-3-446-26921-7